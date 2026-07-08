Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda kaza: Kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 23:44

Otomobilini yıkadıktan sonra alışverişe gitti

Akaryakıt istasyonuna gelen sürücü önce aracını yıkadı. Daha sonra otomobilini istasyon marketinin önüne park eden sürücü, ihtiyaçlarını karşılamak üzere markete girerek alışveriş yaptı.

Çalıştırdığı araçla markete daldı

Alışverişini tamamlayan sürücünün direksiyon başına geçip çalıştırdığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden kontrolden çıktı. Hızla ileri fırlayan otomobil, marketin cam kapı ve pencerelerini kırarak içeri daldı. O sırada içeride reyonlar arasında alışveriş yapmakta olan bir müşteri, içeri giren aracın çarpması sonucu yaralandı.

Ekipler olay yerinde inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla market içinden çıkarılırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.