Narin Güran'ı cesedini saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: Artık o insana 'baba' demem

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi. Narin'in cesedini para karşılığı muhtar amcasından alıp dereye gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar'ın oğlu, "Artık o insana 'baba' demem. Altı kardeşiz ve bunu yapanın babamız olduğuna inanmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.