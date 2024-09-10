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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe feci darp! Beyin kanaması geçirdi! Anne gözaltında!
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe feci darp! Beyin kanaması geçirdi! Anne gözaltında!

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 19:05 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 19:06

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, hastaneye getirilen 2 yaşındaki Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar tespit edildi. Anne B.Y., kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ederken, fiziksel şiddet bulguları nedeniyle anne ve bir kişi gözaltına alındı. Küçük Sıla’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y., 2 yaşındaki kızı Sıla Y.'yi ilk olarak 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Annesi, Sıla Y.'nin komşusunun yanında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Muayene edilen küçük kız, darp izleri ve vücudundaki morluklarla dikkat çekti. Ancak, ailesine teslim edilen Sıla Y., birkaç gün sonra tekrar hastaneye baygın halde getirildi.

Beyin Kanaması ve Darp Bulguları

Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, ciddi darp izleri ve beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Acilen ameliyata alınan küçük kız, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Sıla Y.'nin hayati tehlikesi hala sürerken, polis ve sosyal hizmetler devreye girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne B.Y. ve bir kişiyi gözaltına aldı.

Adli Tıp ve Soruşturma Süreci

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise ailenin diğer 5 yaşındaki çocuğunu koruma altına alırken, anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastanede alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardındaki gerçekler soruşturma sonucu ortaya çıkacak.

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