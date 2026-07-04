Kız arkadaşının çalıştığı mekanı pompalı tüfekle bastı: O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:51

Eğlence Mekanının Önünde Ateş Açtı

Olay, sabah saatlerinde Bodrum'un Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan L.A., aralarında sorun olduğu öne sürülen kız arkadaşının çalıştığı eğlence mekanının önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin çevreye rastgele ateş açan şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden kaçtı.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede pompalı tüfekten çıkan saçmaların işletmenin giriş kapısı ile yol kenarında duran bir aracın camına isabet ettiği belirlendi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kısa Sürede Yakalandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli L.A.'yı kaçtığı bölgede kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin eğlence mekanının önüne gelerek çevreye rastgele ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.A., adliyeye sevk edildi.