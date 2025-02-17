SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı: 15 kişi hakkında 5 yıl hapis istemi
Haberler Güncel Videoları

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı: 15 kişi hakkında 5 yıl hapis istemi

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 20:38 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 20:38

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! A Haber olay yerinde
17.02.2025Pazartesi
Şanlıurfa'da dehşet! Çocuklarına şiddet uygulayan aile gözaltında
17.02.2025Pazartesi
Hatay’da 2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
17.02.2025Pazartesi
Iğdır’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı
17.02.2025Pazartesi
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde Dekan eski öğrenci tarafından vuruldu
17.02.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı! 01:34
Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı!
17.02.2025Pazartesi
Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor! Dün çarşaflıları hedef aldı bugün tüm dini değerleri 01:25
Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor!
16.02.2025Pazar
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada 00:42
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
17.02.2025Pazartesi
Ankara depremi kamerada! 00:19
Ankara'da korkutan deprem! Yenimahalle depremi kamerada!
17.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN