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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 51 ilde PKK/KCK’ya yönelik ’Gürz-46’ operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 51 ilde PKK/KCK'ya yönelik 'Gürz-46' operasyonu

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 09:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 ilde PKK/KCK'ya yönelik 'Gürz-46' operasyonlarında 282 şüpheli yakalandığını bildirdi.

'Gürz-46' operasyonlarında 282 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

51 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında; 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗

"Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız.❗

🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◼️ PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri,
◼️ Terör örgütüne finans sağladıkları,
◼️ Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları,
◼️ Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri,
◼️ Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıları,
◼️ Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve
◼️ Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucu:
📍 2 adet AK 47 tüfeği,
📍 8 adet ruhsatsız av tüfeği,
📍 5 adet ruhsatsız tabanca,
📍 3 adet kurusıkı tabanca ve
📍 Çok sayıda dijital materyal ele
geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum.

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