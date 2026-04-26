Aracın üzerine çıkarak yardım istediler: İtfaiye ekipleri seferber oldu

Elazığ'da gün içerisinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede yoğunlaşan yağışla birlikte altyapı sistemleri zorlanırken, şehrin işlek noktalarındaki bazı alt geçitler suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, birçok bölgede trafik akışı durma noktasına geldi.

Aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı beklediler

Kızılay alt geçidinde seyir halindeki bir araç, aniden yükselen su seviyesi nedeniyle stop ederek mahsur kaldı. Araç içerisindeki 2 vatandaş, suyun hızla kabarması üzerine can havliyle otomobilin tavanına çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle Elazığ belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, suyun ortasında kalan vatandaşlara müdahale ederek güvenli bölgeye tahliyelerini gerçekleştirdi. Kurtarılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sular altında kalan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Belediye ekipleri, suyla dolan geçitlerin tahliyesi için şehir genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.