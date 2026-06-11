FETÖ'ye büyük darbe: 12 ilde operasyon

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 11:26

FETÖ'YE 12 İLDE DEV OPERASYON: 80 GÖZALTI!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Huzur ve refaha kasteden örgüt yapılanmalarına karşı yürütülen mücadele kapsamında 80 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları Ortaya Çıktı

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyetleri şu şekilde tespit edildi:

Örgütün güncel eğitim, kadın ve erkek yapılanmaları içinde faaliyet gösterdikleri,

Örgüt içerisinde "sorumlu düzeyde" görev aldıkları,

Örgüte finansal kaynak sağladıkları,

Yurt dışı eğitim kamplarına "gezi" adı altında katıldıkları,

Örgüt evlerinin kira ve iaşe gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyon, terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların huzurunu hedef alan yapılanmalara karşı yürütülen operasyonların süreceği bildirildi.