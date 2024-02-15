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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:26 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:26

"Murat Kurum'dan İstanbul'a Ekolojik Dönüşüm Vaadi: 350 Kilometrelik Dere Islahı ile Afetlere Karşı Güçlü Önlem"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, iklim krizi kaynaklı afetlere karşı etkin bir mücadele planını açıkladı. Bu çerçevede, 5 yıl içinde İstanbul genelinde toplam uzunluğu 350 kilometre olan dere ıslahı projeleri hayata geçirilecek. Projeler, ekolojik koridorlar oluşturarak, sel, yangın, taşkın ve ağır yağış gibi doğal afetlere karşı önleyici bir yaklaşım sunacak. Dere çevrelerinin bakımı ve sosyal donatı alanları ile zenginleştirilmesi, afet zamanlarında bu alanların ikmal hatları olarak kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca, dere kenarları temiz su ve enerji depolama üniteleriyle donatılarak, acil durumlarda yaşanabilir alanlar haline getirilecek. Bu proje, İstanbul'un afetlere karşı direncini artırırken, şehrin ekolojik dengesine de katkı sağlayacak.

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