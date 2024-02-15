"Murat Kurum'dan Ataşehir'e Yaşam Merkezi Projesi: Çok Fonksiyonlu Meydan Açılıyor"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında Yeni Ataşehir'de kapsamlı bir yaşam alanı projesini duyurdu. Proje, modern ofis alanları, kreşler, araştırma ve geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri ve açık pazar alanlarını içerecek şekilde tasarlandı. Meydan, ayrıca açık ve kapalı spor salonları, kültür-sanat merkezleri, tiyatro, opera gibi sosyal ve kültürel faaliyetler için alanlar sunacak. Eğitim ve sağlık merkezlerinin de yer alacağı bu çok yönlü meydan, Yeni Ataşehir'e tam bir yaşam merkezi olma özelliği kazandıracak. Kurum'un bu vizyoner projesi, şehir yaşamına yeni bir soluk getirecek ve İstanbul'un sosyal altyapısını güçlendirecek.