Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, 39 ilçede meydanların dönüştürülerek İstanbul'un güzelleştirileceğini duyurdu. Özellikle Çengelköy Meydanı, kıyı düzenlemesi, modern aydınlatma sistemleri ve geniş otopark alanı ile bölgeye değer katacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Sokak sağlıklaştırma projeleri ile de Çengelköy gibi bölgeler, eski ticari ve kültürel canlılıklarını yeniden kazanacak. Murat Kurum'un bu projeleri, İstanbul'un sosyal ve kültürel dokusuna katkı sağlayarak şehri daha yaşanabilir kılmayı hedefliyor.