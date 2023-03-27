Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... 100 bin imza toplandı mı? Hangi aday kaç imza aldı?

14 Mayıs seçimleri için süreç ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olurken 6+1'li koalisyonun adayı kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama süreci devam ediyor.

BUGÜN SON GÜN

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildi. Bugün de devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da sona erecek.

BİR İSİM DAHA 100 BİN OYA ULAŞTI

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI?

MUHARREM İNCE 100 BİN'İ BULDU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 25 Mart saat 17.00 itibariyla 100 bin imzayı aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.







Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı almasının üzerine partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. İnce, "Yüksek Seçim Kurulunda size verilen imzaladığınız bir nüsha, o örneği saklayın. O, Türkiye'nin demokrasi belgesidir." dedi.

Muharrem İnce: 111 bin 305

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek: 24 bin 563

KİM KAÇ İMZA İLE KAPATTI?

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Tevfik Ahmet Özal: 1361

İrfan Uzun: 1073

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.



İMZA SAYISINA ULAŞANA PARA İADESİ

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.



31 MART'TA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.