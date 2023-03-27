RAMAZAN İMSAKİYE
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Denizli Pamukkale'de feci cinayet! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Denizli Pamukkale'de feci cinayet! Kocasını bıçaklayarak öldürdü
27.03.2023 09:29

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Denizli Pamukkale'de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Şok geçiren kadın; güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ŞOK GEÇİRDİ!
Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANI
Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

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