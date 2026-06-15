34 ilde bahis ve dolandırıcılık operasyonu

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 13:49

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlar Birimi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda son dönemin en büyük siber operasyonlarından birine imza attı. 34 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 293 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yapılan derinlemesine incelemelerde, şebekenin banka hesaplarında tam 4,8 milyar TL'lik devasa bir para trafiği tespit edildi.

159 Şüpheli Demir Parmaklıklar Arkasında

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer şüphelilerden 94'ü hakkında adli kontrol ve soruşturma işlemleri başlatılırken, kalan şüphelilerin ise ifade ve sorgu işlemlerinin titizlikle sürdüğü bildirildi.

Sahte Reklamlarla Vatandaşları Ağlarına Düşürmüşler

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemeler, şebekenin akılalmaz oyunlarını da deşifre etti. Yakalanan şüphelilerin şu suçları işledikleri netleşti:

Yasadışı bahis sitelerini işletmek ve bu suçtan elde edilen devasa paraların transfer edilmesini kolaylaştırmak.

Popüler sosyal medya hesapları üzerinden sahte reklamlar vererek vatandaşları ağlarına düşürmek ve nitelikli dolandırıcılık yapmak.

"Suçlulara Karşı Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"

Operasyonun ardından yapılan resmi açıklamada, vatandaşı hedef alan hiçbir illegal yapılanmaya geçit verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve emeklerini gölgeleyen dolandırıcılık şebekelerine izin vermiyoruz. Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı ve Başsavcılıklarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.