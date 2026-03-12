Müge Anlı'da Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü cinayet çıktı! Oğlu Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal tutuklandı
Emlak zengini 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümünün arkasındaki karanlık gerçek Müge Anlı canlı yayınında çözüldü. Babasını zehirlemekle suçlanan Batuhan Arıkan ve "baba" diye hitap ettiği Mustafa Ünal tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kızı Sude Arıkan ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken eski eşi ve çocuklarının annesiolan Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci devam ediyor.
Emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümünün arkasındaki karanlık gerçek Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı.
Ankara'da tanınan emlak iş insanı ve 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü, ülke gündemine oturdu. Uzun süre merak konusu olan ölümün arka planı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında tüm boyutlarıyla gün yüzüne çıktı.
Oğlu babasını zehirlemekle suçlandı
Ramazan Arıkan'ın babasını zehirlediği ileri sürülen oğlu Batuhan Arıkan, savcılığın talebi üzerine tutuklandı. Batuhan Arıkan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
"Baba" dediği adam da tutuklandı
Davada dikkat çeken bir diğer isim ise Batuhan Arıkan'ın "baba" olarak nitelendirdiği Mustafa Ünal oldu. Mustafa Ünal da aynı suçlama kapsamında tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kızı Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Sude Arıkan ise tutuklanmadı. Sude Arıkan, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Eski eş Sultan Seki'nin gözaltı süreci devam ediyor
Ramazan Arıkan'ın eski eşi ve çocuklarının annesi Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci henüz sonuçlanmadı. Sultan Seki hakkındaki işlemler savcılıkta devam ediyor.