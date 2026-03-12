Emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümünün arkasındaki karanlık gerçek Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı.

Ankara'da tanınan emlak iş insanı ve 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü, ülke gündemine oturdu. Uzun süre merak konusu olan ölümün arka planı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında tüm boyutlarıyla gün yüzüne çıktı.

Oğlu babasını zehirlemekle suçlandı

Ramazan Arıkan'ın babasını zehirlediği ileri sürülen oğlu Batuhan Arıkan, savcılığın talebi üzerine tutuklandı. Batuhan Arıkan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"Baba" dediği adam da tutuklandı

Davada dikkat çeken bir diğer isim ise Batuhan Arıkan'ın "baba" olarak nitelendirdiği Mustafa Ünal oldu. Mustafa Ünal da aynı suçlama kapsamında tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kızı Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Sude Arıkan ise tutuklanmadı. Sude Arıkan, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Eski eş Sultan Seki'nin gözaltı süreci devam ediyor

Ramazan Arıkan'ın eski eşi ve çocuklarının annesi Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci henüz sonuçlanmadı. Sultan Seki hakkındaki işlemler savcılıkta devam ediyor.