MSB: ''İncirlik Türk üssüdür Amerikan üssü değil''

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin tartışmalara nokta koyarken terörle mücadelede son haftanın bilançosunu da açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıda öne çıkan başlıklar kamuoyunun gündemine oturdu.

"İncirlik'te Amerikan askerinin olması orayı Amerikan üssü yapmaz"

Uzun süredir tartışma konusu olan İncirlik Hava Üssü'nün statüsüne MSB'den son derece net bir yanıt geldi. Bakanlık, üssün Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığı olduğunu hatırlatarak şu bilgileri paylaştı: Üsteki tüm tesisler dahil mülkiyet Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Üs komutanı bir Türk Tuğgenerali'dir. Üste F-16 filosu, Tanker filosu ve İHA'lar konuşludur.

İncirlik'te Amerikalıların yanı sıra İspanya, Polonya ve Katar personeli de var

MSB, İncirlik'te yalnızca Amerikan askerlerinin değil; İspanya, Polonya ve Katar'dan askeri personelin de görev yaptığını vurguladı. Bakanlık, farklı ülkelerin personelinin bulunmasının üssün Türk üssü statüsünü değiştirmediğinin altını çizdi.

Haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınır hattında ve ötesinde mayın ile el yapımı patlayıcı temizleme çalışmalarının yanı sıra mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha operasyonları da aralıksız sürdürülüyor.

TSK mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beka ve güvenliğe yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesini tüm kararlılığıyla sürdürdüğünü bir kez daha teyit etti.