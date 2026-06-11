Mezdeke Aynur'un katili keşif için olay yerinde

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 14:27

Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden Bülent Gündüz, olayın nasıl gerçekleştiğini yerinde göstermek üzere polis ekipleri tarafından olay yerine getirildi.

10 Yıl Sonra Gelen İtiraf

Aradan geçen 10 yıla rağmen aydınlatılamayan cinayet, Bülent Gündüz'ün itiraflarıyla tekrar gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında Şişli'deki adrese getirilen Gündüz, olayın yaşandığı noktada detaylı bir şekilde keşif yaptı.

Adım Adım Cinayet Anı

Keşif sırasında cinayeti nasıl işlediğini ve olay anındaki detayları anlatan zanlının ifadeleri, dosyaya eklendi. Yıllardır çözülemeyen bu karanlık cinayetle ilgili yapılan yer gösterme işlemi, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.