Otokoç'a silahlı saldırı kamerada

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 14:07

OTOKOÇ'A SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA!



İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik 7 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada kritik bir eşiğe gelindi. Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganların peşine düştü.

Saldırıyı Kayda Almışlar!

Operasyon kapsamında, saldırıyı bizzat gerçekleştiren, o anları video kaydına alan ve silahları temin eden şüpheliler dahil toplam 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet uzun namlulu tüfek ve 1 adet otomatik tabanca ele geçirildi.

Adliyeye Sevk Edildiler

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların iş yerine yönelik silahlı eylemi gerçekleştirdiği anlar net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.