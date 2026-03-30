ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün tansiyon yükseldi. Baba Şirin Durna tarafından ortaya atılan "çocuğun kaçırıldığı ve dilendirildiği" iddiaları emniyet birimleri tarafından ihbar kabul edildi. Canlı yayın devam ederken stüdyoya gelen ekipler, tarafların kimliklerini mercek altına aldı.

7 Yaşındaki Çocuk Devlet Koruması Altına Alındı

Yapılan incelemelerde, bir yıldır eğitim hayatından mahrum kaldığı tespit edilen 7 yaşındaki küçük çocuk, devlet korumasına alındı. Müge Anlı, "Bu çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası Türk. Haklarından mahrum kalmamalı" diyerek olayın takipçisi olacağını belirtti.

"Dayı" Hakkında Deport Kararı: Türkiye'ye Kaçak Girmiş!

Stüdyoda "dayı" olarak tanıtılan Ammar isimli şahsın, Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapmadığı ortaya çıktı. Daha önce Yunanistan sınırında yakalandığı belirlenen Ammar hakkında sınır dışı (deport) kararı uygulandı. Anne Rasha'nın deport kararı ise adli kontrol şartıyla yargılanacağı için ertelendi.

Şirin Durna: "Müge Hanım Bizi Çocuğumuza Kavuşturdu"

Evladına kavuşmak için aylardır mücadele eden Şirin Durna, gözyaşları içinde Müge Anlı'ya teşekkür etti. Durna, "Üç defa çocuğumu kaçırdılar, devletimiz sahip çıktı. İnşallah yasal yollarla evladıma kavuşacağım" dedi.