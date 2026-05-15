Bursa TOHM’da korkutan yangın: Milli sporcular tahliye edildi

Osmangazi’deki TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Milli güreşçi, atlet ve yüzücülerin konakladığı binadaki alevlere itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Sauna Bölümü Alevlere Teslim Oldu

Olay, Atıcılar Mahallesi'nde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkezin sauna kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman tüm katı sardı. Binadan dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Milli Sporcuların Kaldığı Binada Büyük Korku

Güreş, atletizm ve yüzme branşlarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcuların kamp yaptığı merkezde, yangın anında büyük heyecan yaşandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler sporcuların kaldığı odalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tesiste ciddi boyutta maddi hasar oluştu.

İnceleme Başlatıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ve itfaiye birimleri, saunada çıkan yangının teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek üzere tesiste geniş çaplı inceleme başlattı.

Serkan Cortaoğlu
