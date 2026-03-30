Emine Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne Özel Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümünde tüm dünyaya seslendi. Erdoğan, yayımladığı video mesajda bu yılın temasını "Gıda İsrafı" olarak belirlediklerini açıklayarak, çöpe giden her yiyeceğin ardındaki zincirleme etkilerin fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İsraf Edilen Gıdanın Dörtte Birini Kurtarsak Dünyada Açlık Biter"

Mesajında çarpıcı istatistikler paylaşan Emine Erdoğan, dünyada 673 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlattı. Gıda kaybının sadece bir ekonomik kayıp değil, aynı zamanda insani bir hak ihlali olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz."

Gazze ve Afrika Vurgusu: "Kardeşlerimizin Yanında Yer Alalım"

Emine Erdoğan, israfla mücadelenin aynı zamanda bir dayanışma biçimi olduğunu ifade etti. Gıda israfına "dur" diyerek Afrika'dan Asya'ya, Gazze'den diğer çatışma bölgelerine kadar açlık sınırında yaşayan insanların hakkının savunulabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, dünyada her yıl 2,3 milyar ton gıdanın tüketilmeden kaybedildiğini hatırlatarak, bu durumun küresel bir vebal olduğunu söyledi.

Davranış Değişikliği Vurgusu: "Mutfakları İsraf Merkezi Olmaktan Kurtaralım"

Sıfır Atık Projesi'nin başarısının temelinde "davranış değişikliği" yattığını belirten Erdoğan, çevre ve iklim politikalarının mutfaktan başladığına işaret etti. Gıda israfının %60'ının evlerde gerçekleştiğini belirterek, "Gelin el ele verelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım," çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan'ın Mesajı Dünya Başkentlerinde Gösteriliyor

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan video mesaj, New York'tan Londra'ya, Bakü'den Paris'e kadar Türkiye'nin pek çok diplomatik temsilciliğinde eş zamanlı olarak gösteriliyor. BM, UNESCO ve FAO gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde düzenlenen etkinliklerle "Sıfır Atık" vizyonu küresel boyutta kutlanmaya devam ediyor.