Esenyurt'ta silahlı infaz: Sürücü olay yerinde vefat etti

İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, trafik akışı sırasında iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. 34 SF 3355 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ö.T., tartıştığı diğer aracın sürücüsü tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan sürücü Ö.T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Saldırgan Yaya Olarak Kaçtı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 34 HAZ 921 plakalı otomobilin sürücüsü, cinayeti işledikten sonra aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis Ekiplerinden Geniş Çaplı İnceleme

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya uğrayan aracın bagajında ve içerisinde detaylı delil araması yaptı. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı incelemeler devam ederken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.