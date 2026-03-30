MİT’ten dev operasyon: Casus Önder Sığırcıkoğlu yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 yıldır firari olan ve yabancı istihbarat servislerine çalışan Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen ortak operasyonla yakaladı. 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanlarını kaçırarak Esad rejimine teslim eden ve bir komutanın ölümüne neden olan Sığırcıkoğlu, Ankara'da adli mercilere teslim edildi.

Firar Sürecinde FETÖ İzi Tespit Edildi

2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar eden Sığırcıkoğlu'nun kaçış sürecinde FETÖ bağlantılı savcıların usulsüzlükleri saptandı. Yapılan incelemelerde, casusun iddianamesini hazırlayan ve infaz müddetnamelerini imzalayan isimlerin MİT TIR'ları davasında adı geçen FETÖ mensubu savcılar olduğu ortaya çıktı.

Rus ve Suriye İstihbaratına Bilgi Aktardı

Firar ettiği dönemde Suriye, Rusya ve Lübnan'da saklanan Sığırcıkoğlu'nun, Esad rejimi ve Rus istihbaratı ile temas kurarak Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Türkiye'nin stratejik bilgilerini paylaşan Sığırcıkoğlu, aynı zamanda Reyhanlı patlaması faili Yusuf Nazik ve Mihraç Ural ile yakın ilişki kurarak kara propaganda faaliyetlerinde rol aldı.