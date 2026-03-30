Dere suyunun yola taşmasıyla birlikte Şile Yolu Kadıköy istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede seyir halinde olan sürücüler, yolun kapanmasıyla birlikte zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, araç trafiğini bölgedeki yan yollara yönlendirerek akışı kontrollü bir şekilde sağlamaya başladı.-

Ekipler bölgeye sevk edildi

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekipleri yoldaki suyun tahliyesi ve taşan derenin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma başlattı.

Sürücülere alternatif yol uyarısı

Yetkililer, Şile Yolu üzerinden Kadıköy yönüne gidecek olan sürücülerin trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmalarını ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki kontrollü geçişlerin devam edeceği bildirildi.