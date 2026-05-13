Bartın’da fırtına dehşeti! 5 katlı binanın çatısı uçtu, araçları böyle biçti

Bartın'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı kabusa çevirdi. Saat 23.12 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde etkisini artıran rüzgar, 5 katlı bir apartmanın çatısını yerinden sökerek sokağa savurdu.

Büyük Bir Gürültüyle Havalandı

Şiddetli fırtınaya dayanamayan dev çatı parçaları, büyük bir gürültüyle binadan ayrıldı. Çatıdan kopan beton ve tahta parçaları, o sırada bina önünde park halinde bulunan 6 otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, neye uğradığını şaşırarak kendilerini dışarı attı.

Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çatının isabet ettiği araçlarda ağır maddi hasar meydana geldiği görüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.