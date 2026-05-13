CANLI YAYIN
Geri
Bartın’da fırtına dehşeti! 5 katlı binanın çatısı uçtu, araçları böyle biçti

Bartın’da fırtına dehşeti! 5 katlı binanın çatısı uçtu, araçları böyle biçti

Cumhuriyet Mahallesi’nde apartman çatısı kağıt gibi havalanıp sokaktaki otomobillerin üzerine düştü.

Bartın'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı kabusa çevirdi. Saat 23.12 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde etkisini artıran rüzgar, 5 katlı bir apartmanın çatısını yerinden sökerek sokağa savurdu.

Büyük Bir Gürültüyle Havalandı

Şiddetli fırtınaya dayanamayan dev çatı parçaları, büyük bir gürültüyle binadan ayrıldı. Çatıdan kopan beton ve tahta parçaları, o sırada bina önünde park halinde bulunan 6 otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, neye uğradığını şaşırarak kendilerini dışarı attı.

Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çatının isabet ettiği araçlarda ağır maddi hasar meydana geldiği görüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Samsun’da kabus! Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi
Samsun’da kabus! Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi
Burcu Köksal resmen AK Parti'de!
Burcu Köksal resmen AK Parti'de!
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle