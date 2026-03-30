Kalp durması vakalarında yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi, saniyelerle ve müdahaleyi yapan ellerin tecrübesiyle belirleniyor. Başakşehir'deki trafik kazasının ardından kalbi duran polis memuru, profesyonel kalp masajı müdahalesiyle hayata tutunarak doğru ilk yardımın gücünü kanıtladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle stadyum, halı saha ve konser alanı gibi kalabalık ortamlarda aniden gelişen kalp durmalarına karşı vatandaşların nasıl davranması gerektiğini anlattı.

DOĞRU YÖNTEM VE ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Kalp durması gibi kritik durumlarda resüsitasyon, yani yeniden canlandırma ya da CPR uygulamalarının doğru kişiler tarafından yapıldığında son derece başarılı sonuçlar verebildiğini belirten Prof. Boztosun, "Özellikle genç hastalarda olumlu geri dönüşler daha sık görülebiliyor. Bazı vakalarda 45 dakika, 1 saat, hatta 1,5 saate kadar yeniden canlandırma uygulanıyor ve ehil ellerde hastalar yeniden hayata döndürülebiliyor. Ne kadar erken kalp masajı, erken solunum desteği ve erken müdahale edilirse hem sağ kalım hem de kalbin ve beynin yeniden fonksiyon kazanması açısından o kadar iyi sonuçlar elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMİNİZ YOKSA ÖNCE HASTAYI RAHAT NEFES ALIR HÂLE GETİRİN"

Kalp masajı konusunda eğitimi olmayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Prof. Boztosun, "Bilinçsiz müdahale ciddi riskler doğurabilir. Böyle durumlarda ilk olarak hastanın rahat nefes alabileceği bir pozisyona getirilmesi gerekir. Boynu sıkan kravat, bağ ya da kıyafetlerin gevşetilmesi, hastanın uygun bir ortama alınmasını ve kusma varsa akciğerlere kaçışı önleyecek şekilde pozisyon verilmesi gerekir. Bu ilk adımların ardından mutlaka 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi gerekir" dedi.

"GECİKME BAŞARI ŞANSINI AZALTIYOR"

İnsanların yoğun bulunduğu halı sahalar, konser alanları, stadyumlar ve benzeri kalabalık ortamlarda da benzer acil durumlarla karşılaşılabildiğini belirten Prof. Boztosun, "Beynin uzun süre oksijensiz kalması ciddi risk oluşturur. Kalp yeniden çalışsa bile beynin aynı şekilde toparlanamayabilir. Bu nedenle ani kalp durmalarında saniyeler bile büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ MÜDAHALE ZARAR VEREBİLİR"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, her bilinç kaybı ya da nöbet tablosunun kalp durması anlamına gelmeyebileceğini de hatırlattı. Bazen epilepsi ya da sara nöbeti geçiren hastalara kalp krizi geçiriyor düşüncesiyle yanlış müdahale yapılabildiğini belirten Pro. Boztosun, bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Vatandaşların yalnızca bu konuda profesyonel eğitim aldıysa müdahalede bulunması gerektiğini vurgulayan Boztosun, aksi durumda en doğru adımın hastayı güvenli tutmak ve vakit kaybetmeden 112'yi aramak olduğunu söyledi.

