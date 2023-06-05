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Milli Savunma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Hulusi Akar, görevi Yaşar Güler’e devretti!

Milli Savunma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Hulusi Akar, görevi Yaşar Güler’e devretti!
05.06.2023 17:56 - Son Güncelleme: 05.06.2023 18:00

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Hulisi Akar, yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operayonları hatırlatarak "Yurt içinde terör bildiğiniz gibi takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye gelen saldırılar bertaraf edilmiştir." dedi. Akar'ın ardından söz alan Bakan Güler ise "Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, devir teslim töreninde açıklamalarda bulunuyor. Hulusi Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Temmuz 2018'de başladığımız görevi cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğinde büyük gayretle yapmaya çalıştık. Alnımızın akıyla bu görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği dönemden geçiyoruz. Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahade ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da göreve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan MSB, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını yapmıştır. Hudutlarımız korunmuştur, bunla ilgili kimsenin şüphesi olmasın.

Yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir.

2 devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geldiğinde çalıştık, destekledik, desteğimizi sürdüreceğiz.

Tahıl sevkiyatı anlaşması için hazırlık aşamasında etkin, önemli, yapıcı ve çözüm odaklı üstlenmiştir Türkiye. Eşzamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları da yapabildik, icra ettik. TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanında 6 Şubat deprem felaketiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımız olmak üzere omuz omuza çalışmak suretiyle bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir, çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmalar normalleşinceye kadar devam edecektir, hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu seviyelere ulaşması için tüm devlet büyüklerimizi, asil milletimizi minnetle anıyorum.

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