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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü
14.02.2023 00:24 - Son Güncelleme: 14.02.2023 00:27

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Hatay’daki faaliyetleri yerinde takip eden Bakar Akar, deprem bölgesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi. Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten el-Menguş, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Milli Savunma Bakanı Akar da deprem ve sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek el-Menguş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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