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ABD’li kurtarma ekibinden John Morrison: “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz”

ABD’li kurtarma ekibinden John Morrison: “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz”
14.02.2023 00:15 - Son Güncelleme: 14.02.2023 00:22

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Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD’li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz” dedi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, NBC kanalında yayınlanan The Today Show'da Türkiye'de devam eden arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi. Pek çok teknik gereç ile enkazlarda arama yaptıklarını ifade eden Morrison, "Çökmüş binaları inceleyen hem kameralar ve dinleme cihazları gibi teknik arama öğeleri hem de arama köpeklerimizle hayatta kalanları bulmaya çalışan birkaç keşif ekibimiz var" dedi.

Morrıson, enkaz altında mahsur kalan insanları bulmaları durumunda ne kadar sürerse sürsün o insanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Sunucunun "Gördüklerini kelimelere dökebilir misin?" sorusuna cevap veren Morrison, "Bu kesinlikle geniş alana yayılmış bir yıkım. Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz. Karşılaştığımız insanlar burada olduğumuz için çok memnun ve burada yaşayanlar adına minnettarlar. Ancak bunun tam olarak bizim eğitildiğimiz şey olduğunu biliyorsunuz. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki felaketlerde bulunduk ve bu yüzden bunun için eğitim aldık" dedi.

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