Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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