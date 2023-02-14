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Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
14.02.2023 00:30 - Son Güncelleme: 14.02.2023 01:00

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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