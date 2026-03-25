Mattia Ahmet’in annesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Emin U. (34) sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Acılı Anneye Tehdit Mesajları Atan Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de evladını kaybeden Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya platformu X üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen teknik incelemeler sonucunda, tehdit içerikli paylaşımların kaynağı tespit edilerek düğmeye basıldı.

Yalova'da Gözaltına Alındı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli Mehmet Emin U.'yu Yalova'da gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüphelinin, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilirken; evinde bulunan dijital materyallere, bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Mehmet Emin U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

