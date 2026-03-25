Mattia Ahmet’in annesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Acılı Anneye Tehdit Mesajları Atan Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de evladını kaybeden Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya platformu X üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen teknik incelemeler sonucunda, tehdit içerikli paylaşımların kaynağı tespit edilerek düğmeye basıldı.

Yalova'da Gözaltına Alındı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli Mehmet Emin U.'yu Yalova'da gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüphelinin, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilirken; evinde bulunan dijital materyallere, bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Mehmet Emin U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.