Eyüpsultan'da sokak köpeği saldırısı: 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Eyüpsultan'da köpek dehşeti: Okul servisinden indiği an saldırıya uğradı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 23 Mart tarihinde okul servisinden inerek evine doğru yürüyen 6 yaşındaki Şirin Alsuleiman, bir anda etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kızın yardımına, onu karşılamaya gelen babası yetişti. Dehşet anları ve sonrasındaki panik haberimizdeki videoda yer alıyor.

Babası son anda kurtardı: "Kızımın yüzü kan içindeydi"

Kızını karşılamak için olay yerinde bulunan baba Musab Alsuleiman, saldırı anını dehşetle anlattı. 4-5 köpeğin aynı anda saldırdığını belirten acılı baba, "Kızımın yerde olduğunu gördüm, yüzü komple kan olmuştu. Köpekleri taş atarak uzaklaştırabildim" dedi. Yaralı çocuğunu kendi imkanlarıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götüren baba, kızının kuduz ihtimaline karşı tedavi altına alındığını ifade etti.

Mahalleli isyan noktasında: "Koyunlarımı parçaladılar"

Olayın yaşandığı Pirinççi Mahallesi sakinleri, bölgenin boş arazi olması nedeniyle sürekli köpek bırakıldığını ve popülasyonun kontrolsüz arttığını iddia ediyor. Mahalle sakinlerinden Adnan Yaban, sadece çocukların değil hayvanların da tehlikede olduğunu belirterek, "Burada saldırgan köpekler var, benim iki tane koyunumu parçaladılar. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramaz hale geldik" sözleriyle yetkililere seslendi.

Kuduz tedavisi uygulandı ve taburcu edildi

Hastaneye kaldırılan Şirin Alsuleiman'a ilk müdahale acil serviste yapıldı. Gerekli aşıları yapılan ve yaraları pansuman edilen küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aile, bölgedeki köpeklerin toplanarak barınaklara götürülmesini istiyor.