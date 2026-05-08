Marmaris’te "Havuz problemi": Belediye kapattı sporcular boş havuzda kulaç attı!
Marmaris Belediyesi bünyesindeki Yüzme Eğitim Merkezi’nin süresiz kapatıldığı haberi, kulüplere gönderilen tebligatla kesinleşti. Yaklaşık 200 lisanslı sporcunun faaliyet gösterdiği tesisin kapısına kilit vurulması, sporcu velilerini belediye önünde protesto yapmaya kadar itti. Özellikle Türkiye derecesi olan başarılı yüzücülerin, 10 gün sonra yapılacak milli takım seçmeleri öncesinde havuzsuz kalması, sporun geleceği adına büyük bir endişe yarattı.