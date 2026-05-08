"Yaşıyor" süsü vermek için şeytani plan: Kübra'nın telefonuyla yakınlarını kandırdılar
Soruşturma birimlerinden sızan bilgilere göre, Kübra Yapıcı kaybolduktan sonra ailesinin şüphelenmemesi için şüpheliler tarafından hesabından "iyiyim, biraz kafa dinliyorum" minvalinde mesajlar gönderildi. Hatta genç kadının hesabından hikaye (story) paylaşımı yapılarak, onun başka bir şehirde olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. Ancak Kübra’nın alışılagelmiş yazı dilinden farklı ifadeler kullanılması, ailenin şüphesini artırdı ve polise gidilmesine neden oldu.