CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor?
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ismi, seçim sürecinde DEM Parti ile ilgili çıkışlarıyla genel merkezle ters düşmesiyle uzun süre tartışılmıştı. Gelinen noktada, Köksal’ın belediye icraatlarında engellendiğini ve parti içinde yalnız bırakıldığını yakın çevresine dert yandığı belirtiliyor. Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği "Salı günü rozet takma" iddiası, sadece bir belediye başkanının geçişi değil, CHP içindeki "ulusalcı-merkez" kanat ile mevcut yönetim arasındaki çatışmanın da somut bir yansıması olarak görülüyor.