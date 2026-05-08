TBMM'den konut piyasasına iki kritik karar: Aidat denetimi ve vergi muafiyeti
Yeni yasaya göre, site yöneticileri artık "ben yaptım oldu" diyerek fahiş artışlar yapamayacak. Hazırlanan işletme projeleri, tüm kat maliklerine şeffaf bir şekilde sunulacak ve maliklerin itiraz veya onay hakkı yasal güvenceye kavuşturulacak. Bu sayede, lüks harcamalar veya gereksiz personel maliyetleri üzerinden aidatların şişirilmesinin önüne geçilecek. Öte yandan, vergi düzenlemeleri kapsamında TOKİ projelerine getirilen damga vergisi muafiyeti, inşaat maliyetlerinde yaklaşık %1-2 oranında bir avantaj sağlayarak, satış fiyatlarının daha makul seviyelerde kalmasına yardımcı olacak.