Kağıthane'de metruk binada çıkan yangın bitişiğindeki binaya sıçradı

Kağıthane’de metruk binada çıkan yangın bitişiğinde bulunan 5 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'nde bulunan tek katlı metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise yangının sıçradığı binada yaşayan vatandaşları tedbir amacıyla tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası metruk binada büyük çapta hasar oluşurken ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

