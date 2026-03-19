Manisa Salihli'de zincirleme trafik kazası: 2 sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 küçük çocuğun bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinden ilk görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula yönünden Salihli istikametine giden 45 ZB 9240 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Ulusoy (33), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35 AFJ 740 plakalı araç ile Hasan Evren'in (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobille şiddetli şekilde çarpışma meydana geldi.

2 sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Can pazarına dönen kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı kontrollerde otomobil sürücüleri Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlara sıkışan iki sürücünün cansız bedenleri, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

2'si çocuk 5 kişi yaralandı: Hayati tehlike sürüyor

Kazada hayatını kaybeden sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan yolcular da yaralandı. Yaralılar şöyle sıralandı; Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34). Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile 3 yaşındaki Elisa Karakurt ve 1 yaşındaki Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlandığı, kazanın kesin nedeninin soruşturmayla belirleneceği aktarıldı.