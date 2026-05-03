Erzurum’da instagram öfkesi: Sosyal medya hesabı açan eşine pompalı tüfekle saldırdı

Olay, sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Türbe yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 26 yaşındaki S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.'nin Instagram hesabı açtığını öğrenince duruma sinirlendi. Yanına pompalı tüfek alan şahıs, eşinin sığındığı babasının evine giderek site bahçesinden binanın birinci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmaların evin balkon camına ve oda penceresine isabet ettiği dehşet anlarında, olay yerine gelen baba M.T. oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

Polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören S.T. olay yerinden kaçtı ancak polis ekiplerinin bölgeyi ablukaya almasıyla suç aletiyle birlikte Afşar Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri bahçede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kartuş bulurken, saldırgan gözaltına alındı.

Dehşet anları vatandaşın kamerasına yansıdı

Yaşanan korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın daireye ateş açtığı ve babasının kendisini engellemek için büyük çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.