İstanbul Boğazı’nda makine arızası: Gemi trafiği durduruldu

Galatasaray Adası önlerinde arızalanan Panama bayraklı kuru yük gemisi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Zaltron isimli gemi boğazın ortasında kaldı

İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştiren 185 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Zaltron isimli kuru yük gemisi, Galatasaray Adası önlerine geldiği sırada henüz belirlenmeyen bir nedenle makine arızası yaptı. Geminin kontrolsüz bir şekilde sürüklenmemesi için kaptan tarafından acil durum bildirimi yapıldı.

Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Arıza haberi üzerine İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, olası bir kaza riskine karşı çift yönlü ve geçici olarak durduruldu. Boğaz girişlerinde bekletilen gemiler nedeniyle yoğunluk oluşurken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Römorkörler bölgeye sevk edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, arıza yapan dev gemiye müdahale etmek amacıyla vakit kaybetmeden römorkörlerini bölgeye sevk etti. Ekiplerin gemiyi güvenli bir bölgeye çekme ve boğaz trafiğini yeniden normale döndürme çalışmaları devam ediyor.

