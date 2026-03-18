82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için stüdyoya geldi. Elif Hanım'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Şüphelenilen abla canlı yayına gelerek iddiaları yanıtladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 18 Mart 2026 tarihli yayınında, Yaşar Aktaş'ın kızı Elif Aktaş ile ablası Bilgün Hanım karşı karşıya gelerek birbirlerini annelerinin ölümü ve mal varlığı üzerinden suçladı.

ÖLÜMDEN BİR GÜN ÖNCEKİ KAVGA VE TEHDİT İDDİASI

Aktaş, ablasının olaydan kısa süre önce annesine karşı şiddet içerikli tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

Tehdit İddiası: Elif Aktaş, ablasının annesine "Seni balkondan atacağım, öldüreceğim, merdivenden iteceğim"dediğini öne sürdü.

Reddediş: Bilgün Hanım, bu iddiaları kesin bir dille reddederek "Hiç kabul etmiyorum"yanıtını verdi.

"KANLI HALI" İDDİASI

Programda dile getirilen bir diğer çarpıcı iddia ise olay yerindeki delillerin yok edildiği yönünde. Elif Aktaş, annesinin üzerinde ölü bulunduğu kanlı halının, olaydan hemen sonra bir hurdacıya verilerek ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Ayrıca, diğer kardeşlerin annesinin otopsi yapılmasına şiddetle karşı çıktığı ve süreci hızlandırarak defin işlemlerini tamamlamaya çalıştıkları öne sürüldü.

EKONOMİK ÇIKAR VE BAKIM MAAŞI TARTIŞMASI

Kardeşler arasındaki husumetin temelinde mal varlığı ve bakım maaşının yattığı görüldü. Bilgün Hanım, babası öldükten sonra annesinin 650 TL'lik maaşını aldığını, ancak bakım parası için başvuru yapmadığını ifade etti. Elif Aktaş ise annesinin parasıyla bakıldığını ve maaşının kardeşleri tarafından kullanıldığını iddia etti.

HASTANEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Yayında, Yaşar Aktaş'ın hastaneye getirildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ve hastane önündeki tartışmalar ilk kez ekranlara getirildi. Görüntülerde ailenin panik anları ve o gün yaşananlar detaylıca incelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: İZMİR ŞİRİNYER'DEKİ KARANLIK BAŞLANGIÇ

İzmir'in Şirinyer semtinde yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Aktaş, iddialara göre evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kızı Elif Aktaş, annesinin ölümünden bir gün önce ablası tarafından balkondan atılmakla tehdit edildiğini ileri sürdü. Ayrıca maktulün vefatından kısa süre önce akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor aldırıldığı ve üzerine olan mülklerin "bakım sözleşmesi" ile devredildiği öne sürüldü. Bu süreçte evdeki kanlı halının da ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim Murat Aktaş, dünkü canlı yayına bağlanarak iddiaları cevapladı. Kardeşiyle 15 yıldır konuşmadığını söyleyen Murat Aktaş,"Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler" dedi.

Müge Anlı, İzmir'den gelen bu şüpheli ölümle ilgili dosyanın derinlemesine araştırılacağını ve görgü tanıklarının ifadelerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

MERAK EDİLENLER

Yaşar Aktaş nasıl öldü?

Ağabey Murat Aktaş'ın iddiasına göre tansiyon hapına bağlı beyin kanamasından öldü; ancak kızı Elif Aktaş bunun bir cinayet olduğunu ve annesinin tehdit edildiğini savunuyor.

Elif Aktaş ablasını neyle suçluyor?

Elif Aktaş, ablası Bilgün'ün annesini "balkondan atmak" ve "merdivenden itmek" gibi ağır şiddet içerikli tehditlerle korkuttuğunu ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Maaş tartışması nedir?

Kardeşler arasında annelerinin 650 TL'lik maaşı ve mülklerin devri konusunda ciddi bir ekonomik anlaşmazlık olduğu canlı yayında ortaya çıktı.