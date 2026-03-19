Erzurum'da kavşakta 4 araçlı zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Erzurum'da bir AVM önündeki kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 01.30 sıralarında bir AVM'nin önündeki kavşakta meydana geldi. 25 ABA 858, 25 AFH 634, 25 SK 194 ve 25 AAN 158 plakalı dört araç kavşakta birbiriyle çarpıştı. Kazanın oluş şekli ve sürücülerin kimliği soruşturma kapsamında belirleniyor.

Araçlarda sıkışanlar AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların içinde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun soluklu çalışması sonucunda güvenli şekilde kurtarıldı. Kaza yeri geniş güvenlik şeridiyle çevrilirken trafik bir süre aksadı.

7 yaralı hastanelere kaldırıldı: 1'inin durumu ciddi

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ek bilgi verilmedi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

