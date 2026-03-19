CANLI YAYIN
Geri
Erzurum'da kavşakta zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Erzurum'da kavşakta zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Erzurum'da bir AVM önündeki kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Erzurum'da kavşakta 4 araçlı zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Erzurum'da bir AVM önündeki kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza yerinden tüm görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 01.30 sıralarında bir AVM'nin önündeki kavşakta meydana geldi. 25 ABA 858, 25 AFH 634, 25 SK 194 ve 25 AAN 158 plakalı dört araç kavşakta birbiriyle çarpıştı. Kazanın oluş şekli ve sürücülerin kimliği soruşturma kapsamında belirleniyor.

Araçlarda sıkışanlar AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların içinde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun soluklu çalışması sonucunda güvenli şekilde kurtarıldı. Kaza yeri geniş güvenlik şeridiyle çevrilirken trafik bir süre aksadı.

7 yaralı hastanelere kaldırıldı: 1'inin durumu ciddi

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ek bilgi verilmedi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Kaza yerinden tüm görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyin.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle