Fethiye'de "Daltonlar" ve "Casperlar" operasyonu

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 16:51

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 7 ilde, organize suç örgütlerinin adını kullanarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütleri adına keşif, eylem ve azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 22 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin çetelere yönelik yürüttüğü titiz takip, düzenlenen bu son operasyonla yeni bir aşamaya ulaştı.

Operasyonun Geçmişi: Dijital Veriler Çeteyi Çökertti

Soruşturma kapsamında daha önce 20 Ocak'ta Muğla merkezli ilk operasyon yapılmıştı. "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç yapılanmalarına yönelik o çalışmalarda yakalanan 15 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk operasyonda alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerin derinlemesine incelenmesiyle birlikte, örgüte çalışan yeni isimler tek tek deşifre edildi.

7 İlde Eş Zamanlı Baskın: Adliyeye Sevk Edildiler

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, hedef alınan 22 şüpheli emniyet güçlerinin koordineli baskınıyla yakalandı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bölgede organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği bildirildi.