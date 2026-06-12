CANLI YAYIN
Geri
Fethiye'de "Daltonlar" ve "Casperlar" operasyonu

Fethiye'de "Daltonlar" ve "Casperlar" operasyonu

Fethiye merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, ünlü suç örgütleri adına keşif ve eylem yapan 22 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 7 ilde, organize suç örgütlerinin adını kullanarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütleri adına keşif, eylem ve azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 22 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin çetelere yönelik yürüttüğü titiz takip, düzenlenen bu son operasyonla yeni bir aşamaya ulaştı.

Operasyonun Geçmişi: Dijital Veriler Çeteyi Çökertti

Soruşturma kapsamında daha önce 20 Ocak'ta Muğla merkezli ilk operasyon yapılmıştı. "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç yapılanmalarına yönelik o çalışmalarda yakalanan 15 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk operasyonda alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerin derinlemesine incelenmesiyle birlikte, örgüte çalışan yeni isimler tek tek deşifre edildi.

7 İlde Eş Zamanlı Baskın: Adliyeye Sevk Edildiler

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, hedef alınan 22 şüpheli emniyet güçlerinin koordineli baskınıyla yakalandı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bölgede organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Mardin'de otomobiller çarpıştı: Abdulkadir Korkmaz hayatını kaybetti
Mardin'de otomobiller çarpıştı: Abdulkadir Korkmaz hayatını kaybetti
Bakırköy'de feci kaza: Shanur Amanturdyyev ve Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti
Bakırköy'de feci kaza: Shanur Amanturdyyev ve Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti
Bingöl'de feci kaza: Lastiği patlayan araç direği devirip durabildi
Bingöl'de feci kaza: Lastiği patlayan araç direği devirip durabildi
12 yaşındaki Güneş'in vefat ettiği kaza kamerada
12 yaşındaki Güneş'in vefat ettiği kaza kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle