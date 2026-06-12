Kolezyum'da tarihi buluşma: İtalyan bakan Türkiye'yi övdü!

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 16:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmek amacıyla Roma'da temaslarda bulundu.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya gelen Ersoy, Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda düzenlenen "Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki kültürel iş birlikleri, ortak sergiler, kültürel diplomasi çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

TÜRKİYE KÜRESEL REFERANS NOKTASI

Serginin Akdeniz'in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirten İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, "Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır." dedi.

Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye'nin, Roma ile Anadolu'nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini aktaran Giuli, bu ilişkinin günümüzde canlılığını koruduğunu vurguladı.

DAHA GÜÇLÜ DAHA KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Anadolu'nun eşsiz kültür mirasının Roma'nın kalbinde dünya ile buluştuğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur. Aynı zamanda daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış güçlü bir kültürel diplomasi adımıdır." ifadelerini kullandı.

Troya'nın Anadolu ile birlikte Avrupa'nın kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu bildiren Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü göstergesi olduğunun altını çizdi.

Bakan Ersoy, İtalya Kültür Bakanlığının eylül ayında açacağı "The Business of the Roman Empire" sergisine ve Prada Vakfının kasım ayında açacağı "Global Antiquity: Cultural Interactions in the Afro-Eurasian Space" sergisine Türkiye olarak eser desteği sağlanacağını duyurdu.

19 MÜZEDEN SEÇİLEN ESERLER

Türkiye'deki 19 müzenin koleksiyonlarından seçilen eserleri bir araya getiren sergi, Troya ile Roma arasındaki tarihi bağları mitoloji, arkeoloji ve kültürel miras perspektifiyle ziyaretçilere sunuyor.

Programa Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

Roma temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden Bakan Ersoy, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Türk kültürünün, sanatının ve dilinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaları inceleyen Ersoy, enstitüde gerçekleştirilen sulu boya sergisini gezdi.