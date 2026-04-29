Meteoroloji’den "Balkanlar" uyarısı: Sağanak yağışlar ne kadar sürecek?
Yazı Boyutu
Hava tahmin raporlarına göre, Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi sürerken, İç ve Batı kesimlerde güneşli hava yerini kapalı ve yağışlı bir gökyüzüne bırakacak. Perşembe akşamı Marmara'da başlayacak yağışlar, Cuma günü (1 Mayıs) İç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgelerini de etkisi altına alacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği bu sistemin, önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar yurdu terk etmesi beklenmiyor.