Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard YPG/PKK’larla kol kola verdi! Türkiye’ye küstah sözler

NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağının arasında olan İsviçre, verdiği tüm taahütlere rağmen ikiyüzlü bir yol izleyerek somut adım atmıyor. Terörün kuluçka merkezi olan ülkenin Lozan ve Stockholm kentlerinde rezil görüntüler kayda geçti. Örgüt militanları sokaklara döküldü, küstah eylem ve söylemlerle Türkiye'yi hedef aldı. Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı. Gelinen bu noktada İsviçre'nin hala adam akıllı, somut adımlar atmaması NATO yolunda veto ihtimallerini de güçlendiriyor. Takvim.com.tr ulaştığı özel detaylarla Lozan'daki rezilliği sizler için haberleştirdi.