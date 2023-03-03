Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı! İYİ Parti yerine HDP + sol blok ile doldurmayı planlıyor

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Kurmayların karşılıklı tweet savaşının akabinde İYİ Parti 'acil' koduyla toplandı. Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin sergilediği tutum sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. CHP Genel Başkanı, İYİ Parti'nin yokluğunu HDP + sol blok ile doldurmayı planlıyor. Bu kapsamda TİP ve SOL ile görüşme yapılacak, HDP'ye de "Ayrı aday çıkarma girişimini gözden geçir" çağrısı yapılacak.