CHP yandaşlığı ile bilinen yorumcu Salim Şen, İYİ Parti'yi adeta bombaladı. Masanın HDP dahil tüm kesimin oylarına muhtaç olduğunu söyleyen Şen "Vay arkadaş sizin altınız birden de seçim kazanmaya yetmiyor. Eğer bu cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılacaksa sizin, HDP’ye sol ittifaklara, sizin HDP’nin her bir oyuna, Türkiye İşçi Parti’sinin her bir oyuna, Sol Parti’nin her bir oyuna, sosyalist, komünist bloktaki her bir oya ihtiyacınız var" dedi.