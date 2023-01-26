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Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘’aday olmamalı’’ diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘’aday olmamalı’’ diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa etti
26.01.2023 16:41 - Son Güncelleme: 26.01.2023 16:43

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Bugün 11. toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa adaylık meselesini henüz netleştiremedi. Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti. Paçacı'nın bombası sonrası CHP'li Barış Yarkadaş'tan flaş bir çıkış geldi. Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin umutları tükettiğini belirterek, "İYİ Parti’nin nezaketsizliğine bakın…" ifadelerini kullandı. Yaşanalar sonrası Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti. Paçacı yaptığı açıklamada maksadı aşan açıklamalar yaptığını belirterek, "İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi. İşte masanın son krizi...

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