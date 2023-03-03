Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için fotoğraf çektirmeye gitti

6'lı koalisyon 13. toplantının ardından yayınladığı bildiriyle "ortak aday" için 6 Mart günü yapılacak açıklamaya işaret etti. Toplantının ardından sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu cephesi "zafer" naraları atarken, İYİ Parti cephesinde öfke ve CHP'ye yönelik tepki açıklamaları peşe peşe geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nden asık bir suratla ayrılan Meral Akşener, masayı dağıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan kriz sürecine rağmen Kılıçdaroğlu, adaylık için kolları sıvamış durumda. CHP Genel Başkanı kampanya fotoğraflarını çektirmek üzere Ankara İncek’te bulunan bir fotoğraf stüdyosuna gitti.